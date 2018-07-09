Galatasaray Onyekuru’yu açıkladı

Galatasaray, Everton forması giyen Nijeryalı sol kanat Henry Onyekuru’nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun Futbol A Takımımıza geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulubü Everton FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Galatasaray, flaş bir transfere imza atmak üzere. Galatasaray, Henry Onyekuru'yu İstanbul'a getirdi ve oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Henry Onyekuru kimdir?

1997 yılında Nijerya'nın Onitsha kentinde dünyaya gelen Onyekuru, Doha merkezli futbol akademisi olan ASPIRE Academy'de futbol hayatına başladı. 2010-2015 yılları arası ASPIRE Senegal'de top koşturan Onyekuru, 2015'te 18 yaşındayken Avrupa'nın yolunu tuttu.

Bedelsiz olarak Belçika'nın Eupen kulübüne imza atan Onyekuru, ilk sezonunda 19 maça çıkıp 5 gol attı ve adından fazlasıyla söz ettirdi. 2016-17 sezonunda takımın vazgeçilmezlerinden olan genç oyuncu, o sezon Eupen'de çıktığı 41 resmi maçta 26 gole imzasını attı ve bu performans, Premier Lig ekibi Everton'ın gözünden kaçmadı.

Everton, geçen sezon 8 milyon euro ödeyerek Onyekuru'yu Eupen'den satın aldı ve ardından derhal Anderlecht'e kiraladı. Geçen sezonu Anderlecht formasıyla geçiren Onyekuru, ligde 19 maçta 9 gole imza atarken Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 ma çın tamamında forma giydi fakat skor katkısı sağlayamadı.

Henry Onyekuru nasıl bir futbolcu?

Sol kanatta görev yapan ve forvet özellikleri ağır basan bir oyuncu profiline sahip olan Onyekuru, özellikle hızı ve çevikliğiyle dikkat çekiyor.

1.75 boyundaki genç oyuncu, oyun tarzı itibarıyla Galatasaray'da yeni bir Bruma etkisi yaratabilir.

Bonservisi Everton'da bulunan 21 yaşındaki oyuncunun adı daha önce Liverpool ve Arsenal'le de geçiyordu.