Galatasaray Özbek ile dibe vurdu

Galatasaray, kulüp başkanı Dursun Özbek yönetiminde son iki sezonda adeta kabus yaşıyor. Son iki sezonda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Özbek yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde, eski başarılı günlerinin oldukça uzağında kaldı. Dursun Özbek idaresindeki ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışında erken havlu attı. Galatasaray, 30. haftada alınan sonuçlarla matematiksel olarak da şampiyonluk şansını kaybetti.



Ligdeki 64 maçın 29'unu kazandı

Galatasaray, Dursun Özbek'in başkanlığı süresinde Süper Lig'deki çıktığı maçların sadece 29'unda galip gelebildi. Sarı-kırmızılı takım, bu sürede ligde oynadığı 64 karşılaşmadan 29 galibiyetin yanı sıra 16 beraberlik ve 19 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Kalesi düştü

Galatasaray, Özbek döneminde maçlarını oynadığı Türk Telekom Arena'da çok sayıda mağlubiyet yaşadı. Özbek'ten önceki 4 sezonda sahasında 7 maç kaybeden Galatasaray, son iki sezonda ise evinde 8 kez rakiplerine boyun eğdi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Arena'da 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 sezonlarında ikişer, 2014-2015 sezonunda ise bir kez rakiplerine mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezonki 10 yenilgisinin 6'sını sahasında yaşaması da dikkati çekti.

Derbi galibiyeti yok

Galatasaray, Dursun Özbek yönetimindeki iki sezonda derbilerde galip gelemedi.

Üç kez teknik direktör değişikliği yaptı

Dursun Özbek, iki sezonluk başkanlığı döneminde 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Özbek yönetimindeki Galatasaray, geçen sezona başladığı ve bir önceki sezon takıma 20. şampiyonluğunu kazandıran teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilk yarı bitmeden yollarını ayırdı. Hamzaoğlu'nun yerine getirilen Mustafa Denizli ile de istediğini bulamayan sarı-kırmızılı takım, sezon tamamlanmadan tecrübeli teknik adamı da gönderdi. Galatasaray, geçen sezonun son bölümünde takımın başına geçen altyapı antrenörü Jan Olde Riekerink yönetiminde bu sezona başladı. Hollandalı teknik adamla sezona iyi bir giriş yapan ancak ilerleyen haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da bir kez daha teknik direktör değişikliğine gidildi ve 21. haftada takımın başına Igor Tudor getirildi.

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