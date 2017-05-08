Galatasaray, kulüp başkanı Dursun Özbek yönetiminde son iki sezonda adeta kabus yaşıyor. Son iki sezonda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Özbek yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde, eski başarılı günlerinin oldukça uzağında kaldı. Dursun Özbek idaresindeki ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışında erken havlu attı. Galatasaray, 30. haftada alınan sonuçlarla matematiksel olarak da şampiyonluk şansını kaybetti.
Galatasaray Özbek ile dibe vurdu
Galatasaray, başkan Dursun Özbek yönetimindeki iki sezonda ortaya koyduğu başarısız perfromansla tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor
08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:55
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Galatasaray, kulüp başkanı Dursun Özbek yönetiminde son iki sezonda adeta kabus yaşıyor. Son iki sezonda aldığı başarısız sonuçlarla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, Özbek yönetiminde tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. Galatasaray, 23 Mayıs 2015'te yapılan genel kuruldaki seçimi kazanan ve 10 Haziran 2015'te mazbatasını alarak başkanlık koltuğuna oturan Özbek döneminde, eski başarılı günlerinin oldukça uzağında kaldı. Dursun Özbek idaresindeki ilk sezonunda Spor Toto Süper Lig'i şampiyon Beşiktaş'ın 28 puan gerisinde 6. sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon da zirve yarışında erken havlu attı. Galatasaray, 30. haftada alınan sonuçlarla matematiksel olarak da şampiyonluk şansını kaybetti.