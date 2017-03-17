Galatasaray, Trabzon'a karşı üstün

İki ekip arasında, Trabzonspor'un lige yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 43 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 122 karşılaşmanın 56'sını Galatasaray, 39'unu Trabzonspor kazandı, 27 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 160, Trabzonspor ise 132 kez gol sevinci yaşadı.

Ligde de Galatasaray önde

Galatasaray, lig maçlarında galibiyetlerde rakibi Trabzonspor'un 12 farkla önünde bulunuyor. Ligde yapılan 87 karşılaşmanın 39'unu Galatasaray kazandı, 27 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu, 21 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Lig maçlarında Galatasaray 113, Trabzonspor ise 95 gol attı. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da yapılan lig maçını Trabzonspor 1-0 kazandı.

Trabzon'daki lig maçları

Taraflar, Trabzonspor'un yeni stadı Medical Park Arena'da ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibine tek farkla üstünlük kurdu. Trabzonspor, evindeki 43 maçta Galatasaray'ı 17 kez yenerken, sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri 16 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un sahasındaki 50 golüne, Galatasaray 55 golle karşılık verdi.

Galatasaray deplasmanda zor kaybediyor

Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda yaptığı son 21 lig maçında sadece 4 kez yenildi. Sarı-kırmızılılar, Trabzon deplasmanında rakibini son 21 lig maçında 11 kez yendi, 6 kez de berabere kaldı, 4 kez kaybetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor ise 5 Ağustos 1978'de İstanbul'daki özel maç ile 1 Ekim 1995'te Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-1 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçında filelere giden toplam 8 gol, taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.