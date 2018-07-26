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Galatasaray, Tunus'a gidiyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Club Africain ile oynayacağı özel maç için yarın Tunus'a gidecek

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:42
Galatasaray, Tunus'a gidiyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile oynayacağı özel maç için yarın bu ülkeye gidecek.

İsviçre kampı sonrası dün hazırlık maçında Sakaryaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, yarın öğle saatlerinde özel uçakla Tunus'a hareket edecek ve 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:47
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGProgramHazırlık MaçıGalatasarayFutbolClub AfricainAEK
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