Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Galatasaray ve Çinliler peşinde

Villarreal'in Brezilyalı yıldızı Alexandre Pato, her an Galatasaray'a imza atabilir

24 Ocak 2017 Salı 16:43
Galatasaray ve Çinliler peşinde

Katalan merkezli Sport gazetesinin haberine göre son dönemde gözden düşen Pato, Galatasaray ve bazı Çin kulüplerinin radarında. Podolski'nin olası ayrılığı sonrası Galatasaray'ın Pato'yu transfer edebileceği söyleniyor. 

İspanyol ekibine sezon başında 3 milyon Euro bedelle transfer olan 27 yaşındaki oyuncu devre arasında Adrian Lopez'in alınmasıyla ayrılığa bir adım daha yaklaştı. Villarreal yakın zamanda Felipe Caicedo transferini de açıklayabilir. Takımı 4-4-2 düzeniyle oynatan Villarreal Teknik Direktörünün elinde Nicola Sansone, Cedric Bakambu, Roberto Soldado, Santos Borré, Adrian Lopez gibi forvetler bulunuyor. Escriba aralık ayında yaptığı açıklamada Pato'nun gol rakamlarının yetersiz olduğunu söylemişti. Pato 14 lig maçında 2 gol kaydetti. Öte yandan Podolski'nin Vissel Kobe'ye transferi de şu anda askıya alnımış durumda. Japon ekibi 3 milyon Euro önerirken Galatasaray 7 milyon Euro'da diretiyor. 
Son Güncelleme: 24.01.2017 16:52
Anahtar Kelimeler:
ÇinGalatasarayAlexandre PatoFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim