Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Coruna'da local medya Galatasaray'ın Deportivo'yla Juanfran'ın transferi için kesin olarak anlaştığını duyururken, rakamları da okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Galatasaray, İspanyol kulübüne 5 milyon Euro'ya yakın transfer bedeli ödeyecek. Oyuncuyla ise 3 yıllık kontrat yapıldı. Juanfran bu üç yıllık sözleşmenin her bir yılı için 1.2 milyon Euro kazanacak.



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