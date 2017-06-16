Galatasaray yeni sağ bekini buldu

Coruna'da local medya Galatasaray'ın Deportivo'yla Juanfran'ın transferi için kesin olarak anlaştığını duyururken, rakamları da okuyucularıyla paylaştı. Buna göre Galatasaray, İspanyol kulübüne 5 milyon Euro'ya yakın transfer bedeli ödeyecek. Oyuncuyla ise 3 yıllık kontrat yapıldı. Juanfran bu üç yıllık sözleşmenin her bir yılı için 1.2 milyon Euro kazanacak.
İSTİKRARLI
Geçen sezon takımında hemen hemen tüm maçlarda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu istikrarlı futbolu ve hem defansa hem de ofansa katkısıyla ön plana çıkıyor. Deportivo la Coruna geçen sezon Emer Çolak'ı transfer etmişti. (ajansspor)