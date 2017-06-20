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"Galatasaray yönetimi ile konuştuk"

Galatasaray'ın elinden çıkarmayı düşündüğü iddia edilen Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkında menajeri Guido Albers'ten flaş açıklamalar geldi

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"Galatasaray yönetimi ile konuştuk"

İtalyan basınına konuşan Albers, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Sneijder hakkındaki sözlerinin hatırlatılası üzerine, "Tudor'un sözleri sorun değil ve Wes'in canını bile sıkmıyor. Teknik direktör net bir fikir belirtti" derken, Tudor'un Sneijder'den çocuk diye bahsetmesinin bir sorun olarak değerlendirilmediğini ifade etti.

Şu anda herhangi bir çözüm aramadıklarını vurgulayan Sneijder'in menajeri, "Şu anda hayır. Türkiye'yi, İstanbul'u ve Galatasaray'ı seviyor. Burada özel bir ilişki var. Teklifler az değil çok ancak gitme planı yok" diye konuştu. Galatasaray yönetimi ile her gün konuştuklarını vurgulayan Albers, "Onlarla her gün konuşuyoruz, kesin bir tarih belirlemeye gerek yok. Sneijder büyük bir şampiyon ve bir yıl daha sözleşmesi var.  Türk oyuncu gibi düşünülen bir şampiyondan bahsediyoruz. (Gülüyor) Galatasaray ile olan bağı özel, bu kulübe çok tutkun" dedi. Albers son olarak Sneijder'in İtalya'ya dönüp dönmeyeceği yönündeki soruya da, "Çok zor" cevabını verdi.
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FutbolGalatasarayWesley SneijderGuido Albers
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