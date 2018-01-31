Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119529
ALTIN
161.779
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3268
EURO
4.6682

Galatasaray yönetiminde değişiklik

Galatasaray'da istifa eden Celal Açar'ın yerine Dinç Üner getirildi

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:20
Galatasaray yönetiminde değişiklik

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Celal Açar'ın yerine Dinç Üner'in atandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Celal Açar'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği ve yedek üye Dinç Üner'in asıl üyeliğe atandığı bildirildi. Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda yer alan Celal Açar, görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle 27 Ocak'ta istifa etmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Celal AçarDinç ÜnerFutbolGalatasarayYönetim Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Kartal'lar uçmaya hazır
Yeni Kartal'lar uçmaya hazır
"Galatasaray maçını kazanacağız"
"Galatasaray maçını kazanacağız"
"Nasri gitti, Eto'o'yu ikna edemedik"
"Nasri gitti, Eto'o'yu ikna edemedik"
Pogba'nın ağabeyi Gençlerbirliği'nde
Pogba'nın ağabeyi Gençlerbirliği'nde
Sosa'nın Trabzon mutluluğu
Sosa'nın Trabzon mutluluğu
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Eto'o, Konya'nın yolunu tuttu
Ndiaye'de sona doğru
Ndiaye'de sona doğru
Ara transfer bombası Arsenal'den
Ara transfer bombası Arsenal'den
Fernando, Portekiz'e gidiyor
Fernando, Portekiz'e gidiyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim