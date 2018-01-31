Galatasaray yönetiminde değişiklik

Galatasaray'da yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Celal Açar'ın yerine Dinç Üner'in atandığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Celal Açar'ın istifa dilekçesinin kabul edildiği ve yedek üye Dinç Üner'in asıl üyeliğe atandığı bildirildi. Galatasaray'da 20 Ocak'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda yer alan Celal Açar, görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle 27 Ocak'ta istifa etmişti.