"Galatasaray’a yakışacak isimleri getireceğiz"

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, sarı-kırmızılılara yakışan isimleri transfer edeceklerini söyledi.

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, kulüp televizyonuna Aytemiz Alanyaspor ve transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu. Alanyaspor’un maçını kazanmak zorunda olduklarını belirten Ergün, “Son haftada tekrar üçüncülük ihtimali devam edebilsin. Kalan iki maçı kazanıp bitirebileceğimiz en üst noktada bitirelim. Avrupa kupası katılım sıralamasını da etkileyecek. Hem zamanlama hem de Avrupa yolu olarak da önemli. Bir oyuncu hariç eksiğimiz yok. Teknik heyet ve oyuncularımız elinden geleni yapacak. Ben sahadan galibiyetle ayrılacağımızı umuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

“GÖRÜŞÜYORUZ VEYA GÖRÜŞMÜYORUZ DEMEK BİZİ ETKİLİYOR”

Gelecek sezon yapılacak transferler hakkında da açıklamalarda bulunan Ergün, “Bahsedilen çok isimler var ama görüştüğümüz bir oyuncuyla ‘görüşüyoruz veya görüşmüyoruz’ demek bizi etkiliyor. Hem transfer politikamızla hem maddi şartlarda masaya oturduğumuz veya oturacağımız kulüplere giderken bunlar bize negatif yansıyor. Birçok isim var. Doğrusu ve doğru olmayanı var. Elimizden geldiğince bütçemizin içerisinde ve talepler listesinde en doğru, takıma yakışacak isimleri almak için uğraşıyoruz. Bu çerçevede yakışan isimleri de getireceğimizi düşünüyorum. İsmin, resmi açıklamayı yapacağımız zaman çıkması beni daha mutlu edecektir. Milli maçlar da yaklaşıyor. Takımımızda milli mesaisi olan oyuncular var. Bizim de görüştüğümüz oyuncuların milli mesaileri var. Bu programın içerisinde, top başı yapmadan mümkün olduğunca gidecek arkadaşlarımızın yerine, kalacak arkadaşlarımızın yanına yeni futbolcu kardeşlerimizi getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.