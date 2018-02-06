"Galatasaray’dan puan alabiliriz"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Galatasaray karşısında da aynı mücadele ve istekli futbolumuz devam ederse puanla döneceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracak gücümüz var" dedi.

Spor Toto Süper Lig’de sahasındaki maçta Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenerek moral bulan Antalyaspor, deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Ligde 21 puanla averajla 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlı takımda ilk hedef tehlikeli bölgenin dışına çıkmak. Antalyaspor’un ilk yarıda ligi istediği yerde bitiremediğini dile getiren Arıcı, devre arasını takımın çok iyi değerlendirdiğini kaydetti.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte bu iyi çalışmanın karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Arıcı, Beşiktaş maçını iyi oynamalarına rağmen kaybettiklerini, Akhisar karşılaşmasını ise son dakikalarda yedikleri golle berabere tamamladıklarını hatırlattı.

"PUAN ALABİLİRİZ"

Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve 3-1’lik haklı bir galibiyet aldıklarını belirten Arıcı, "Artık koşan, dinamik, mücadele eden bir takımımız var. İlk yarıdaki görünümden oldukça uzakta bir takımız. Mücadeleyi ön planda tutan maçı kazanmak için çalışan bir Antalyaspor var. Deplasmanda karşılaşacağımız Galatasaray karşısında da aynı mücadele ve istekli futbolumuz devam ederse puanla döneceğimizi düşünüyorum. Bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.

Arıcı, Yekta ve Salih Dursun’un sakatlıklarının devam ettiğini, kart cezalısı Doukara’nın da Galatasaray karşısında forma giyemeyeceğini bildirdi.