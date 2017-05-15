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Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübünün borcu 2 milyar 391 milyon lira olarak açıklandı. Toplam alacağın 1 milyar 599 milyon lira olduğu, borç-alacak farkının ise 792 milyon lira olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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Galatasaray’ın borcu açıklandı

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklarının 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Gayrettepe Dedemen Otel'de gerçekleştirilen mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında, kulübün mali raporları hakkında üyelere bilgi verildi. Kesin olmayan raporlara göre, kulübün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 599 milyon lira olduğu belirtildi. Kulübün konsolide borç alacak farkının ise 792 milyon lira olduğu duyuruldu.

Borç alacak farkında düşüş
Galatasaray Kulübünün konsolide borç alacak farkında yaklaşık 400 milyon liralık düşüş oldu. Sarı-kırmızılı kulüp ve bağlı ortaklarının, 31 Aralık 2016 itibarıyla konsolide borç alacak farkı 1 milyar 189 milyon lira olarak açıklanmıştı. Bugünkü toplantıda ise borç alacak farkı 792 milyon lira olarak aktarıldı. Borç alacak farkındaki düşüşün, Florya ve Riva arazilerinin değerlendirilmesi için yapılan anlaşmadan gelen ödemeden kaynaklandığı bildirildi.

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