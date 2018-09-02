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Galatasaray’ın hırçını Belhanda

​​​​​​​Süper Lig’deki Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla takımını sahada eksik bırakan Faslı futbolcu, agresif kişiliğiyle dikkati çekiyor

02 Eylül 2018 Pazar 16:45
Galatasaray’ın hırçını Belhanda

Galatasaray’ın Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’a 4-0 yenildiği karşılaşmada gördüğü kırmızı kartla takımını sahada eksik bırakan Younes Belhanda, hırçın kişiliğiyle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun başında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’den 8 milyon avro bonservis bedeliyle 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve her bir yıl için 3 milyon 350 bin avro garanti ücret ödediği Faslı futbolcu, Süper Lig kariyerinde üçüncü kez oyundan ihraç edildi.

3 kırmızı, 7 sarı kart gördü

Younes Belhanda, sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig’de çıktığı 34 karşılaşmada 3 kırmızı, 7 sarı kart gördü. Ligde geçen sezon Fenerbahçe ve Antalyaspor müsabakalarında kırmızı kartla oyundan atılan Faslı futbolcu, bu sezon ise dördüncü haftadaki Trabzonspor maçında doğrudan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı. Belhanda’ya ayrıca geçen sezon 6, bu sezon da bir kez sarı kart gösterildi. Younes Belhanda, gördüğü kartlar nedeniyle geçen sezon 3 karşılaşmada cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu, geride kalan sezon deplasmandaki Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kırmızı kart, yine dış sahadaki Akhisarspor müsabakasında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.

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GalatasarayYounes BelhandaKırmızı KartHırçın Oyuncu
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