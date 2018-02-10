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Galibiyeti hatırlayacak

Süper Lig'de 12 haftadır kazanamayan Akhisarspor, yarın Bursaspor'u ağırlayacak

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:51
Galibiyeti hatırlayacak

Spor Toto Süper Lig'de 12 haftadır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, 21. haftada yarın Bursaspor'u konuk edecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra 12 maçta galibiyet alamadı. Son 12 müsabakada 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor. Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçını hakem Serkan Çınar yönetecek. Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 12. maçına çıkacak Ege temsilcisi, daha önce oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 17 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Teleset Mobilya Akhisarspor, evindeki 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 10.02.2018 12:58
Anahtar Kelimeler:
Teleset Mobilya AkhisarsporSÜPERLİGBursaspor
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