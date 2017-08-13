"Galibiyeti kaçırdık"

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Göztepe 'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil , oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Sepil, yaptığı açıklamada, cezaları nedeniyle sezonun ilk maçında taraftardan yoksun mücadele ettiklerini, seyircilerinin yanlarında olmadığında büyük burukluk hissettiğini dile getirdi. Maçların seyirciyle oynanması gerektiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu: "Ben sadece Süper Lig'e geldik diye tat aldım, onun dışında taraftarım yanımda olmadığında bu işin tadı yok. Futbol da bunun değişmesi gerekiyor. Dünyada seyircisiz maçın oynandığı başka bir ülke var mı? Bunlar değişmeli." Fenerbahçe maçının her iki takım için de "ortada" geçtiğini belirten Sepil, "Sonunda galibiyeti biz kaçırdık. Fenerbahçe de biz de yenebilirdik ama benim oyuncularım harika bir performans gösterdi. Yeni bir takımız, ilk 11'de forma giyen isimlerden 9'u yeniydi." değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe beraberlikle döndü

Süper Lig'e 2002-2003 sezonunda 1-1'lik Fenerbahçe maçıyla veda eden Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü ligin ilk haftasında yine Fenerbahçe ile bu kez 2-2 berabere kaldı. Geçen sezon Antalya'daki TFF 1. Lig play-off finalindeki maçta çıkan olaylar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, bu cezanın ilkini Fenerbahçe maçında çekti. Müsabakayı statta sadece konuk takım taraftarları takip etti. Göztepe, ligin 3. haftasındaki Trabzonspor maçıyla cezasını tamamladıktan sonra 5. haftadaki Gençlerbirliği müsabakasında seyircisiyle buluşacak.

Fenerbahçe karşısında ilk 11'de Leo Schwechlen ve Adis Jahovic ile sonradan oyuna dahil olan Halil Akbunar ve Tayfur Bingöl dışındaki 10 oyuncunun hepsi yeni isimlerden oluştu. Sahaya 21 kişilik kadro ile çıkan Göztepe'nin 12'si yabancı futbolculardan oluşurken, bu isimlerden 10'u müsabakada forma giydi.

Goller yabancılardan

Göztepe, Fenerbahçe karşısında Andre Castro ve Oscar Scarione ile 2 gol buldu. Daha önce Kasımpaşa'da birlikte forma giyen iki futbolcu son olarak 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu karşısında aynı maçta gol atmıştı. Kasımpaşa'nın 7-0 kazandığı müsabakada Scarione hat-trick yaparken, Castro da bir gol kaydetmişti. 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa'dan ayrılan Scarione, o yılın son iki maçında 4 gol atmıştı. İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımından tekrar Türkiye'ye dönen Arjantinli oyuncu, sezona golle başladı. Göztepe, Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Ağustos Pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.

Göztepe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Göztepe, gelecek hafta oynayacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Urla'daki Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Fenerbahçe maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise dar alanda oyun çalışması ile idmanı tamamladı. Göztepe'de sakatlığı bulunan Selçuk Şahin, takımdan ayrı çalışmalara başladı. Yarını izinli geçirecek Göztepeli futbolcular, 20 Ağustos Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına 15 Ağustos Salı günü devam edecek.