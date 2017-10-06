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Galibiyeti koruyamadık: 1-1

Türkiye, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kaldı

06 Ekim 2017 Cuma 17:21
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Galibiyeti koruyamadık: 1-1

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kalarak grup mücadelesine 1 puanla başladı.

Milli takım, Hindistan'ın Navi Mumbai kentindeki D. Y. Patil Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 18. dakikasında Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen milliler, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Türkiye, ikinci yarının başında rakibin baskısı karşısında zorlandı. Yeni Zelanda, 58. dakikada Mata'nın topu filelerle buluşturmasıyla 1-1 beraberliği sağladı. Yediği golün ardından dengeyi kuran milli takım, bulduğu pozisyonları değerlendiremezken, Yeni Zelanda'da 90+5. dakikada Mata kırmızı kart gördü. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

17 Yaş Altı Milli Takımı, grubundaki ikinci karşılaşmayı 9 Ekim Pazartesi günü TSİ 14.30'da Mali ile yapacak.

AA

Son Güncelleme: 06.10.2017 17:24
Anahtar Kelimeler:
Yeni ZelandaTürkiyeFutbolFIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası
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