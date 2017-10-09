Galibiyeti unutturdunuz: 2-2

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Grup Eleme maçında deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar4. dakikada Rasmus Schüller’in uzak mesafeden şutunda yerden giden top yandan auta çıktı.
25. dakikada ceza yayı gerisi kaleyi karşıdan gören noktada Hakan Çalhanoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı gitti.
31. dakikada Cenk’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Oğuzhan kaleciyi yatırdıktan sonra yaptığı vuruşta Vaisanen araya girerek golü önledi. Savunma topu uzaklaştırdı.
36. dakikada ceza sahası gerisi sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Lam’ın sert vuruşunda top üstten dışarı gitti.
52. dakikada ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan İsmail’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
57. dakikada Okay Yokuşlu’nun pasında ceza yayında topla buluşan Cenk Tosun rakibin geçtikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
73. dakikada Yusuf’un ara pasında ceza sahası içi sol kanatta topla buluşan Oğuzhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
76. dakikada Lod’un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Arajuuri’nin gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
80. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Pukki’nin vuruşunu kaleci Volkan çeldi.
83. dakikada Emre Mor’un ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun iki rakibinin arasında şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
88. dakikada Pyry Soiri’nin sol çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Joel Pohjanpalo meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
Stat: Veritas
Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Frederic Haquette xx
Finlandiya: Lukas Hradecky xx, Niklas Moisander xx, Thomas Lam xx (Eero Markkanen dk. 86 ?), Sauli Vaisanen xxx, Paulus Arajuuri xx, Juha Pirinen xx, Robin Lod xxx, Tim Sparv xx, Perparim Hetemaj x (Kasper Hamalainen dk. 60 xx), Teemu Pukki xx (Pyry Soiri dk. 82 x), Joel Pohjanpalo xx
Yedekler: Anssi Jaakkola, Jesse Joronen, Dani Hatakka, Albin Granlund, Juhani Ojala, Glen Kamara, Jasse Tuominen, Simon Skrabb
Teknik Direktör: Markku Kanerva
Türkiye: Volkan Babacan xx, Ömer Toprak x, Ozan Tufan x, İsmail Köybaşı xx, Çağlar Söyüncü xx, Yusuf Yazıcı x (Emre Mor dk. 75 xx), Hakan Çalhanoğlu xx, Selçuk İnan xxx (Mehmet Topal dk. 85), Oğuzhan Özyakup xxx, Okay Yokuşlu x, Cenk Tosun xx
Yedekler: Harun Tekin, Serkan Kırıntılı, Sabri Sarıoğlu, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Yunus Mallı, Volkan Şen, Mevlüt Erdinç, Enes Ünal
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Goller: Arajuuri (dk. 76), Pohjanpalo (dk. 88) (Finlandiya), Cenk Tosun (dk. 57 ve 83) (Türkiye)
Sarı kartlar: Moisander (Finlandiya), Selçuk, Okay, Yusuf Yazıcı (Türkiye)