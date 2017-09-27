Galibiyetler para dönüşüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda aldığı iki galibiyetle 6 puan toplayan Beşiktaş, kasasını da doldurdu.

Grubun ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1, Leipzig'i ise Vodafone Park'ta 2-0 mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki galibiyet alan Beşiktaş, bu maçların ardından 3 milyon avroyu garantiledi. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan siyah-beyazlı ekip, gruplara katılmaya hak kazandığı için 12 milyon 500 bin avroyu da hak etti. Grup aşamaları tamamlanmamış olsa da Beşiktaş şu anki sonuçlar itibariyle UEFA'dan 15 milyon 500 bin avro alma hakkı kazandı. Bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon avro daha alacak. Aldığı sonuçların ardından gruptan çıkma ihtimali güçlenen siyah-beyazlı takım, bir üst tura yükselmesi halinde 9 milyon avro daha alacak.

Takımın aldığı sonuçlarla ekonomik anlamda bir nebze rahatladığını söyleyen Beşiktaş Kulübü Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berk Hacıgüzeller, yaptığı açıklamada, gruptan çıkmaları halinde gelirlerinin artacağını söyledi. Siyah-beyazlı ekibin, Avrupa'da aldığı başarılarla elde ettiği gelirler hakkında bilgi veren Hacıgüzeller, "Gruptan çıkarsak pazarlama paylarıyla beraber sezon sonunda 2 milyon avro ekstra gelir elde edebileceğiz. Bu sonuçlar Beşiktaş'a olduğu kadar sponsorlarımıza da kazandırıyor. Sponsorların da Beşiktaş sayesinde pazar payı artıyor." ifadelerini kullandı. Berk Hacıgüzeller, G Grubu'nda Beşiktaş'ın Leipzig ile yaptığı karşılaşmada da Kartal Yuvası mağazalarında 1,5 milyon liralık satışın gerçekleştiğini kaydetti.