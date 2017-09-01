Galibiyetten başka şans yok

A Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 7. maçında yarın TSİ 21.45’te deplasmanda Ukrayna ile mücadele edecek.

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 7. maçında Türkiye, yarın Oblasny Sportkomplex’de Ukrayna ile karşılaşacak. Grupta geride kalan 6 karşılaşmada Milliler, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Ukrayna da 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 11 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor.

8. RANDEVU

Türkiye, Ukrayna ile bugüne kadar 3’ü resmi, 4’ü hazırlık maçı olmak üzere toplam 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar sahadan 4 kez galip ayrılırken, 1 kez de mağlup oldu. 2 mücadelede ise galip taraf çıkmadı. Geride kalan 7 karşılaşmada Milli Takım, Ukrayna filelerini 11 kez havalandırırken, kalesinde ise 7 gol gördü.

KRİTİK VİRAJ

2018 yılında Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na gitmek isteyen A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlılar, bu maçtan sonra grupta oynayacağı son 3 maça avantajlı girmenin hesaplarını yapıyor.

LUCE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı’nın başına Rumen çalıştırıcı Mircea Lucescu getirildi. Lucescu, ilk maçına Ukrayna karşısında çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, Ukrayna’da yıllarca Shakhtar Donetsk’i çalıştırmıştı.

LUCESCU, ARDA VE EMRE’Yİ KADROYA ALDI

Teknik Direktör Mircea Lucescu, Ukrayna maçının kamp kadrosuna Milli Takımı bıraktığını açıklayan Arda Turan’ı çağırmasının yanı sıra tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu’nu da dahil etti. Emre, en son 3 yıl önce Milli Takım’da forma giymişti. Kadronun açıklamasının ardından Oğuzhan Özyakup’un kadroya alınmaması da gündem olmuştu. Lucescu, daha sonra da Oğuzhan’ı kampa çağırdı.

Ukrayna ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Fernandez Borbalan yönetecek. Borbalan’ın yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Diego Barbero yapacak.