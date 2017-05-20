Gaziantep 27 sezon sonra düştü

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Rizespor oldu. Ev sahibi ekip, özellikle Edomwonyi'nin taşdığı toplarla rakip kalede etkili olmaya çalışırken, konuk ekip savunmada kalıp kontrataklarla gol aramayı tercih etti. Kaybedenin ligden düşmesinin kesinleşeceği maçta ilk gol Rizespor'dan geldi.



26. dakikada topla buluşan Edomwonyi, şık driplinglerle Gaziantepspor ceza sahasına girdi. Karşısında çıkan savunmacıları birer birer geçen Edomwonyi, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Yediği golün ardından oyuna ortak olan konuk ekip, özellikle Orkan'ın uzaktan şutlarıyla etkili olmaya çalıştı. İlk yarının kalan bölümünde iki ekip de gol bulamayınca soyunma odasına Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda daha ortada bir oyun vardı.

Galibiyeti korumaya çalışan Rizespor, savunma güvenliğini ön plana çıkardı ve hücumu fazla düşünmedi. Kaybettiği takdirde ligden düşmesi kesinleşecek olan konuk ekip ise gol bulmak için tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi. Dakikalar ilerledikçe savunmasında açıklar veren Gaziantepspor, kalesinde ikinci golü gördü.

81. dakikada yakaladığı kontratağı iyi değerlendiren Rizespor'da Oğulcan'ın asistinde topu boş kaleye yollayan Kweuke, farkı ikiye çıkaran golü attı ve skoru belirledi.