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"Gaziantep'e kazanmak için gideceğiz"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Gaziantep'e kazanmak için gideceklerini söyledi

11 Eylül 2018 Salı 13:53
"Gaziantep'e kazanmak için gideceğiz"

Spor Toto 1. Lig'de 16 Eylül Pazar günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacak Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Gaziantep'e kazanmak için gideceklerini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını, geçen sezon ilk 11'de yer alan 7 oyuncunun takımdan ayrıldığını söyledi. İlk 4 haftalık periyotta kazanabilecekleri maçların da olduğunu ancak skor üretemediklerini kaydeden Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ancak bu süreçte oyun olarak geliştiğimizi gözlemledik. İyi bir performans gösterdiğimiz Denizlispor maçında ilk galibiyetimizi aldık. Daha sonra milli maç arasında ritmimizi bozmamak için Beşiktaş'la karşılaştık. O müsabakada da taktiksel olarak iyi işler yaptık. Önemli olan bunu ligde de ortaya koymamız."

Eroğlu, bu hafta deplasmanda Gazişehir Gaziantep'le karşılaşacaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Geçen sene deplasmandaki maçta iyi oynamamıza rağmen müsabakayı kaybetmiştik. Bu sene Gaziantep'e kazanmak için gideceğiz. Takımıma güveniyorum. Performansımız her geçen gün hem bireysel hem de takım olarak artıyor. Bu da beni gelecek için umutlandırıyor. Sezon başlarken bizden beklentiler fazlaydı ancak yeni takım olarak ritmi tutturmak zor."

AA

Anahtar Kelimeler:
1. LigAltınorduFutbolHüseyin Eroğlu
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