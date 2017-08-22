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"Gaziantep'e sahip çıkmalıyız"

Gaziantepspor Teknik Direktör Bünyamin Süral, "Rakibe ve skora bakmadan, oyuna adapte olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu

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"Gaziantep'e sahip çıkmalıyız"

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü Bünyamin Süral, rakibe ve skora bakmadan oyuna adapte olmaya çalıştıklarını söyledi. 

Süral, yaptığı açıklamada, geçen hafta oynanan Gaziantep derbisinde Gazişehir Gaziantep'i 1-0 yendiklerini hatırlattı. Maçın skorundan daha çok futbolcularının performansından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Süral, "Genç oyunculardan kurulu bir takımız. O yüzden rakibe ve skora bakmadan, oyuna adapte olmaya çalışıyoruz. Bu hafta kentimizin diğer takımı karşısında alınan puan da çocuklara iyi bir moral oldu ve öz güvenleri arttı." dedi. Bu haftaki iyi oyunun üzerine bir şeyler koyarak yollarına devam edeceklerini, bu bilinçle de bu hafta konuk edecekleri Manisaspor karşılaşmasına hazırlandıklarını anlatan Süral, şöyle konuştu: "Bu takıma ve çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız. Onlar onur mücadelesi veriyor. Taraftarımızla el ele vererek Manisaspor karşısına çıkacağız. Taraftarımızdan da yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu onur mücadelesinde beraber yürüyelim."

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