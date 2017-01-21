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Gaziantep'in final maçı

Spor Toto Süper Lig’de küme düşme hattının son basamağında yer alan Gaziantepspor, yarın sahasında ligin formda ekibi Gençlerbirliğini konuk edecek

21 Ocak 2017 Cumartesi 16:48
Gaziantep'in final maçı

Spor Toto Süper Lig’in ilk 17 haftasın da istediği sonuçları bir türlü elde edemeyen Gaziantepspor, yarın sahasında Ümit Özat’ın gelişiyle iyi bir çıkış yakalayan Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde oynadığı son 8 maçta da galibiyet alamayan kırmızı-siyahlı ekip, yarınki mücadeleye kendi tesislerinde sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Gaziantepspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez hafta içi yaptığı açıklamada, pazar günü oynanacak olan Gençlerbirliği maçını final niteliğinde bir maç olarak gördüklerini söylemişti. Pazar günü önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatan Üzülmez, "Pazar günü önemli bir maçımız var. Bu maçtan sonra seri yakalamamız gerekiyor. Bizler bu tabloyu lehimize çevirebiliriz. İnanıyoruz ki bu takım, bu camia, bu kent, bu kötü sonuçları alamaz. En fazla futbolcu teknik adam yetiştiren bir camia. Bu inancımı hiçbir zaman kaybetmedim. Oyuncularımızla beraber güzel bir sinerji yakalayacağız" şeklinde konuştu.

Ligde 54. randevu
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında karşılaşacak olan Gaziantepspor ile Gençlerbirliği ligde 54. kez mücadele edecekler. Oynanan 53 maçta ev sahibi Gaziantepspor 18 galibiyet alırken, konuk Gençlerbirliği ise 20 galibiyet elde etti. 15 maç ise berabere tamamlandı.

Son 10 maçta 1 galibiyet
Süper Lig’de yarın Gençlerbirliğini konuk edecek Gaziantepspor'un, rakibiyle oynadığı son 10 maçta sadece 1 kez yüzü güldü. Kırmızı-siyahlı ekip, rakibi karşısında en son galibiyetini 30 Kasım 2013'te deplasmanda 3-1’lik skorla aldı. Konuk Gençlerbirliği rakibiyle deplasmanda oynadığı son 4 maçtan da sahadan galibiyetle ayrılmayı bildi.
Ligin ilk yarısında oynanan ilk maçı Gençlerbirliği, Bogdan Stancu ve Vedat Murigi'nin golleriyle rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

En kötü sezonuna imza attı
Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçını kaybeden Gaziantepspor, daha önce iç sahada hiç arka arkaya beş maç kaybetmemişti. Şahinler, ligde son sekiz maçını da kaybetti ve lig tarihindeki en uzun yenilgi serisini imza atarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Mete Kalkavan düdük çalak
Gaziantepspor - Gençlerbirliği mücadelesi yarın saat 13.30’da Gaziantep Arena’da oynanacak. Mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak.
Son Güncelleme: 21.01.2017 17:01
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18. Hafta MaçıGençlerbirliğiGaziantepsporSpor Toto Süper LigFutbol
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