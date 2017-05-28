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Gaziantep sokakları siyah beyaz

Gaziantepspor-Beşiktaş maçı için Gaziantep’e gelen Beşiktaş taraftarları, kentin sokaklarını siyah beyaza bürüdü

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Gaziantep sokakları siyah beyaz

Gaziantepspor-Beşiktaş maçı için Gaziantep’e gelen Beşiktaş taraftarları, kentin sokaklarını siyah beyaza bürüdü.

Ligin 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş takımı, maçı kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edip 3. yıldızı takacak. Beşiktaş’ın şampiyonluk şansının olması nedeniyle bu maçın önemi arttı. Daha önce Gaziantepspor yönetimi stadın büyük kısmını Beşiktaş taraftarlarına ayırma kararı aldı. Bunun için binlerce taraftar Gaziantep’e akın etti. Gaziantep sokakları siyah beyaz formalarla renklendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen Beşiktaş taraftarları şampiyonluğa tanıklık etmek istediklerini söyledi.

İstanbul’dan gelen bir taraftar, şampiyonluk için geldiklerini belirterek, "İnşallah bu akşam buradan 3. yıldızı takıp çıkacağız. Gaziantep güzel bir şehir ve inşallah Gaziantep’in tekrar lige yükselmesini dilerim" dedi.

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