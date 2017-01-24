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Gaziantep'te sürpriz ayrılık

Gaziantepspor ile 3 maça çıkan İbrahim Üzülmez, ayrılık kararı aldı

24 Ocak 2017 Salı 16:39
Gaziantep'te sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.

Üzülmez, yaptığı açıklamada, yönetimle bir araya gelerek görüştüklerini söyledi. Görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldıklarını aktaran Üzülmez, "Gaziantepspor'a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. İnşallah ligde kalmayı başaracaklardır." diye konuştu. Üzülmez, takımın başında çıktığı Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve Antalyaspor maçlarından da mağlubiyetle ayrılarak, 18 hafta sonunda 11 puanla son sıraya kadar düştü.

Son Güncelleme: 24.01.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
İstifa Ettiİbrahim ÜzülmezGaziantepsporFutbol
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