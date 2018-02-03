Gaziantepspor çözümü buldu

Spor Toto 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor'da, şirketleşme yoluna gidilerek mali sorunları aşmanın hesapları yapılıyor.

Kulüp başkanı Huzeyfe Durmaz, yaptığı açıklamada, yaklaşık 4 aylık görev süresini geride bıraktığını söyledi. Kulübü devraldıklarında elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçları kesilmiş, futbolcular için dahi yemek pişirilemeyen bir durumla karşılaştıklarını anlatan Durmaz, alışveriş yapılan marketlerde bile hesaplarının harcamaya kapatıldığını dile getirdi.

Göreve gelir gelmez bu gibi temel ihtiyaçları karşılamakta sorun oluşturan unsurları çözdüklerini ve insan onuruna yakışır bir tesis oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Durmaz, sezon başında transfer tahtasını açabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını, ancak takımı daha önce çalıştıran bir hocayla anlaşamamaları nedeniyle başarılı olamadıklarını bildirdi. Başkan Durmaz, "Transfer tahtasını açabilseydik şu an bu durumda olmazdık. Harcadığım para sadece sezon başındaki adaylık döneminde 2 milyon 250 bin liraydı. Sezonun ilk yarısında da 1,5 milyon lirayı buldu. İkinci yarısı için de ne kadar gideceğini bilemiyoruz." diye konuştu.

"Şirketleşme yoluyla kulüp kurtulabilir"

Kulübün maddi anlamdaki kötü gidişatını durdurabilmek için farklı arayışlar sürdürdüklerine dikkati çeken Huzeyfe Durmaz, şöyle devam etti: "Böyle giderse kulübün kurtuluşu için iki seçenek var. Ya kayyuma gideceğiz ya da dernek statüsünden çıkıp şirketleşmeye gitmemiz gerekir. Oturup bir hesap yaptıktan sonra şirketleşme yoluyla kulüp kurtulabilir. Mesela, futbol ailesine 55 milyon lira borcumuz var. Bunu 25 milyonla bitirebileceğimize inanıyorum. Şirketleşerek sorunu çözebiliriz. Bundan sonraki süreçte de daha sağlıklı yol alınabilir. Dernek yönetiminde 'Bana ne.' denilebilir ama şirket olunduğunda kara da zarara da ortak olunacağı için herkes taşın altına elini koyacaktır."

"Gaziantepspor yok olmasın diye çabaladım"

Bu anlamda önceki günlerde mali genel kurul yapıldığını anımsatan başkan Huzeyfe Durmaz, şunları kaydetti: "Bu mali genel kuruldaki gündemimiz şirketleşmeydi. Üyelerimizden de şirketleşme adına yetki aldık ama kamuoyunda ibra konusunda tartışmalar oldu. Oysa ki eski hesapların ibrası gündeme bile gelmedi, ayrıca dönemimle ilgili her türlü hesabımı verebileceğiminden hiçbir tereddütüm yok. Daha önce bizde teknik direktörlükte görev alan hocanın yerel basında şahsım adına hiçbir şekilde kimseye ödeme yapılmadığını gündeme getirmesi... Geldiğimden bu yana 35 personel çıkarttık, benden önceki döneme ait olan bir ödeme olmasına rağmen 4 aylık ücretlerini ödedim. Mevcut personelin 3 maaş, futbolcuların ise 4 maaş, 3 de primini ödedim. Bunun haricinde de kulübümüzün deplasman, mutfak masrafları, FIFA'dan çıkan puan silme gibi cezaların uygulanmaması için Chico'ya 91 bin avro ödedik. Elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışmış olup gecemi gündüzüme katarak Gaziantepspor yok olmasın diye çabaladım."