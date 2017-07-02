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Gaziantepspor hoca arayışında

Kulübün tek başkan adayı Kızıl: "İnşallah kongremizi yaparken hocamız da belirlenmiş olacak" dedi

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Gaziantepspor hoca arayışında
TFF 1. Lig takımlarından Gaziantepspor'un, 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek genel kurulunda tek başkan adayı olan Mehmet Kızıl, ligi bilen bir teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşacaklarını bildirdi. Kızıl, yaptığı açıklamada, bir yandan yeni oluşacak yönetimi belirlemeye çalışırken, bir yandan da yeni sezon hazırlıkları için hareket ettiklerini ifade etti. Bu kapsamda Süper Lig'e yeni veda eden bir kulüp olarak önemli projeler hayata geçirmek istediklerini anlatan Kızıl, 7 Temmuz'daki genel kurula kadar teknik heyeti de belirlemeyi hedeflediklerini vurguladı. Kızıl, bu hedef doğrultusunda bazı isimlerle görüşüldüğünü belirterek, "Ligi bilen bir hocayla birkaç güne kadar anlaşacağız. İnşallah kongremizi yaparken hocamız da belirlenmiş olacak. Kongrenin hemen ardından da dış transferde hareketli bir sürece gireceğiz." diye konuştu.
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TFF 1.LigGaziantepsporMehmet Kızıl
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