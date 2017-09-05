Gazişehir'de hedef 3 puan

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Hüseyin Kalpar , ligin 4. haftasında konuk edecekleri Adanaspor karşısında 3 puana ulaşmak istediklerini belirtti. Kalpar, yaptığı açıklamada, geride kalan 3 haftada hiç gol atamadıklarını söyledi. Geçmiş sezonlarda farklı takımlarda görev aldığını hatırlatan Kalpar, "İlk defa böyle bir pozisyonla karşı karşıyayım. Bildiğiniz gibi gol atamadan kazanamazsın, en iyi ihtimal berabere kalırsın. Biz de 3 hafta boyunca gol atamadık, 1 maçta gol yedik ve mağlup olduk. Bizim adımıza en büyük kaybımız Gaziantepspor maçı." diye konuştu.

Bu hafta sahalarındaki ikinci maçlarında Adanaspor'u konuk edeceklerini dile getiren Kalpar, şunları kaydetti: "Adanaspor maçı, bizim için önemli. Bu lige yeni gelmiş ve geride kalan haftalarda başarılı sonuçlar alan bir takım. Bizim de yeni transferlerimiz var. Çok hazır olmamalarına rağmen yararlanmayı düşünüyoruz. Adanaspor maçından 3 puan almayı hedefliyoruz. Ama bunun için kazanmanın gereklerini yerine getirmeliyiz. Çünkü bunu başaramazsak 3 puan almamız yine zor olacaktır. Ümit ediyorum ki cuma günü kazanmak için gereken şeylerin en iyisini yapıp, galibiyetle tanışacağız."

Kentte Gaziantepspor ve Gazişehir Gaziantep olmak üzere iki güzide kulübün bulunduğunu, taraftarın da iki kulübün başarılı olmasını arzuladığını belirten Kalpar, "Bir Gaziantepli olarak ben de Gazişehir gibi Gaziantepspor'un da başarılı olmasını arzuluyorum. Kentimizdeki tüm taraftarımız, iyi günde de kötü günde de kulüplerimizin yanında olup, daha iyi noktalara ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Bu anlamda cuma günü taraftarımız yanımızda olup, Adanaspor karşısında almak istediğimiz galibiyete destek verecektir." diye konuştu.