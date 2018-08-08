Gazişehir'de parola şampiyonluk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Yalçın Kılınç, iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

Tecrübeli defans oyuncusu, kulübün resmi sosyal medya hesabından yayımlanan röportajında, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Asıl iş şimdi başlıyor. Artık daha fazla konsantre olmamız lazım. Çünkü kulübün hedefi şampiyonluk. İyi bir takımız ve bunun karşılığını ligde skor olarak alacağız." ifadelerini kullandı.

Kadroda her mevki için kaliteli oyuncular bulunduğunu, bunun da takıma mücadele olarak yansıyacağını dile getiren Kılınç, teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın kendisini geliştirmek isteyen oyuncular için önemli bir fırsat olduğunu aktardı. Yenilgiyi hazmedemeyen yapısının çalıştığı takımlara olumlu katkı sağladığını anlatan Yalçın, Gazişehir Gaziantep hakkında hep olumlu şeyler duyduğunu, transfer olduktan sonra da duyduklarının doğruluğuna ve profesyonelliğe şahit olduğunu vurguladı.

Kılınç, Gazişehir Gaziantep'in bu yıl başarılı olması için hiçbir engel bulunmadığını ve artık işin futbolculara kaldığını aktararak, "Süper Lig'i de dahil edersek, gerçek anlamda profesyonel 10 tane kulüp varsa, bunlardan biri de Gazişehir Gaziantep'tir. İnşallah hak ettiğimiz yere geliriz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Yalçın Koçukavak ile beraber kulübe geldiğini hatırlatan Kılınç, bunun kendisine olumlu yansıyacağını ve adaptasyon sürecini minimum seviyeye çekeceğini sözlerine ekledi.