Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.930
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8334
EURO
5.1310
banner138

Gazişehir gözünü rövanşa dikti

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktör Erkan Sözeri, "Şu an avantajlıyız ama bu bizi rehavete götürmemeli" dedi

12 Mayıs 2018 Cumartesi 10:24
Gazişehir gözünü rövanşa dikti

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Boluspor'u 1-0 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, final için avantajlı olmalarına karşın bu durumun kendilerini rehavete götürmeyeceğini söyledi.

Sözeri, yaptığı açıklamada, dünkü maçta daha erken sonuca gidebilecek bir performans ortaya koyduklarını dile getirdi. Rakiplerinin yakaladığı bazı pozisyonların dışında oyuna hakim tarafın kendileri olduğunu anlatan Sözeri, "Dünkü maçta sonuç ne olursa olsun, farklı bir skorla bitmiş olsaydı bile bu, rakibimiz Boluspor'un kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Boluspor bu ligin en iyi takımlarından birisi. O yüzden dünkü maça sevinirken bir yandan da ikinci maçı düşünmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Maça gelenlerin kendilerine güç kattığını kaydeden Sözeri, taraftarlara teşekkür etti. Play-off'taki ilk maçı kazanmalarının kendilerine moral kattığını belirten Sözeri, şöyle konuştu: "Şu an avantajlıyız ama bu bizi rehavete götürmemeli. Zaman kaybetmeden ikinci maça hazırlanacağız ve yolumuza devam edebilmek için galibiyeti arzulayan taraf olmaya gayret edeceğiz. İnşallah finalde de iyi bir oyun ortaya koyup rakibimiz kim olursa olsun şampiyonluğa ulaşacağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
BolusporErkan SözeriFutbolGazişehir GaziantepPlay-offSpor Toto 1. Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü
Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü
Clichy'den Süper Lig itirafı
Clichy'den Süper Lig itirafı
12'ye 3 Beşiktaş üstün
12'ye 3 Beşiktaş üstün
Bursa ile 84. randevu
Bursa ile 84. randevu
Trabzon için amaçsız maç
Trabzon için amaçsız maç
Osmanlı son kozunu oynayacak
Osmanlı son kozunu oynayacak
Kartal, Osmanlı deplasmanında
Kartal, Osmanlı deplasmanında
Beşiktaş'ta hesap günü
Beşiktaş'ta hesap günü
Arda, İspanya'da da gündemde
Arda, İspanya'da da gündemde

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim