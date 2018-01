Gazişehir, savunmayı güçlendirecek

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, savunmaya takviye yapmak istediklerini söyledi.

Sözeri, yaptığı açıklamada, devre arasında transferin pek kolay olmadığını belirtti. Hedefe yürüyebilmek için her transferi ince eleyip sık dokumaları gerektiğini ve hata yapma lükslerinin olmadığını aktaran Sözeri, "Şu ana kadar yapılan transferlerden memnunum. İstediğimiz, 'Alırsak iyi olur.' dediğimiz oyuncular şu an aramızda. Ancak halen bazı eksiklerimiz var." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını büyük oranda tamamladıklarını ancak bazı takviyeler yapmayı düşündüklerini kaydeden Sözeri, şöyle konuştu: "Şu an savunma hattında alternatifimiz yok. O yüzden takım anlayışımıza uygun takviye yapmalıyız. Ahmet Kesim veya Sinan Osmanoğlu, savunmada görev yapıyor. Bu kardeşlerimizden birine bir şey olsa, yerlerine koyacak oyuncumuz yok. O yüzden bu noktada görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bölgelere takviye konusunda açıkçası şu an bir çalışmamız yok. Yapacağımız 1-2 maçı inceleyip, ihtiyaç duyarsak ona göre hareket edeceğiz."