‘Geçen sezondan borcumuz var’

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor , 9 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlığı bulunan Mauricio Ramos ile transfer için izin verilen Jakob Jantscher katılmadı. Yeni transferlerden Halil İbrahim Sönmez ise salonda çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Karaman, idman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Altınordu'nun "proje takımı" ve saygı duyulacak bir ekip olduğunu belirtti.



'Saygımız var'

Altınordu'nun teknik adam ve futbolcular anlamında çok değerli kadroya sahip olduğuna işaret eden Karaman, "Çaykur Rizespor da bu ligin saygı duyulan ekiplerinden biri. İlk üç haftayı kayıpsız geçtik. Bu maçın bilincindeyiz. Galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Çünkü geçen sezondan hem oyuncuların hem de benim teknik adam olarak borcumuz var." dedi. Hikmet Karaman, Altınordu maçının çok zor olacağını dile getirerek, "Çok koşan ve mücadele gücü yüksek bir ekip. Bizim onlardan daha çok koşmamız lazım. Bu bilinçle sahada mücadele etmemiz lazım." diye konuştu.



'Karar vereceğiz'

Takımdaki son durum hakkında bilgi veren Karaman, şunları kaydetti: "Son oynanan hazırlık maçında maalesef Ramos sakatlandı. Takıma geç katılması sakatlığında etkili oldu. Milli maçların araya girmesi ile eski sakatlığı nüksetti. Sanırım biraz daha kendini koruması gerekiyor. Aynı yerden sakatlanması aramıza gelmesini geciktirecek. Fenerbahçe'den Yiğithan Güveli transferinde ise Aykut hoca ile görüşmüştük. Bize gelen bilgi devre arasına kadar takımda kalması yönünde. Biz de kimseyi zorlayamayız. Bir iki gün daha bekleyeceğiz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. Jakob'un ise transfer çalışmaları devam ediyor. Bekleyip gelişmeleri görerek son kararımızı vereceğiz."