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Gelecek sezon lig bu tarihte başlayacak

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos'ta başlayacak

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Gelecek sezon lig bu tarihte başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulunun profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirlediği bildirildi. Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'in 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig'in ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacağı kaydedildi. Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında yapılacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının da 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacağı aktarıldı. Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamının gelecek haftalarda açıklanacağı vurgulandı.

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