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Gelir 35 milyon avroyu geçecek

Avrupa Ligi'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, kasasını doldurmaya devam ediyor

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Gelir 35 milyon avroyu geçecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında 3. olarak veda eden ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Beşiktaş, bu kupada son 8 takım arasına kaldı ve 1 milyon avroyu daha kasasına koydu. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon UEFA'dan elde edeceği gelir 35 milyon avroyu geçecek. Beşiktaş'ın bu sezon yayın geliri hariç, UEFA'dan almaya hak kazandığı para 17 milyon 750 bin avro oldu. Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı olarak 12 milyon avro kazanan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet (1,5 milyon avro) ve 4 beraberlik (2 milyon avro) ile 15,5 milyon avro gelir elde etti.


Yayın geliri
Siyah-beyazlıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 507 milyon avroya çıkan yayın geliri havuzundan alacağı pay ise henüz netleşmedi. 2015-2016 sezonunda Galatasaray, 482,8 milyon avroluk yayın hakkı geliri pastasından 17,881 milyon avro almıştı.
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