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Gelişi ile gidişi bir oldu

Giresunspor'un başına geçtikten sonra galibiyet alamayan gezginci teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı

23 Şubat 2018 Cuma 13:44
Gelişi ile gidişi bir oldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor'da teknik direktör Yılmaz Vural ile yollar ayrıldı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı yazılı açıklamada, "Yılmaz hoca ile görüşerek yollarımızı ayırdık" ifadesini kullandı. Bozbağ, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Ümraniyespor maçına altyapı antrenörü Hakan Kurt ile çıkacaklarını kaydetti.

Yeşil-beyazlı takımda ligin 20. haftasında İstanbulspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından teknik direktör Metin Diyadin istifa etmiş, kulüp yönetimi takımın başına Yılmaz Vural'ı getirmişti. Karadeniz ekibi, Yılmaz Vural yönetiminde Eskişehirspor, Denizlispor ve Tetiş Yapı Elazığspor maçlarından yenilgiyle ayrılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AyrılıkGiresunsporSpor Toto 1. LigYılmaz Vural
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