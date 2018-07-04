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Genç milliler final istiyor

19 Yaş Altı Milli Takımı, Finlandiya'da düzenlenecek 2018 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek

04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:06
Genç milliler final istiyor

2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türk Milli Takımı'nın oyuncuları Doğukan Sinik ve Muhayer Oktay, şampiyonada iyi bir derece elde etmek istediklerini söyledi.

Antalyasporlu Doğukan Sinik ve Fortuna Düsseldorf'tan Muhayer Oktay, Finlandiya'da 16-29 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finalleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Doğukan, "Turnuvada daha güçlü olabilmemiz için erken toplandık. Kamp dönemi biraz yorucu geçiyor ama iyi bir derece istiyorsak diğer takımlardan daha çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

B Grubu'nda İngiltere, Fransa ve Ukrayna ile karşılaşacaklarını hatırlatan orta saha oyuncusu, "Son 8 takım içindeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda kötü takım yok. İngiltere ve Fransa iyi takımlar. Biz de iyi bir takımız. Dersimize iyi çalışacağız. Finlandiya'da iyi bir derece elde etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı. Doğukan, şampiyonada kendilerini gösterme fırsatı yakalayacaklarını aktararak, "Orada yüzlerce, oyuncu izleme ekibi ve çok iyi takımların yetkilileri olacak. Bizim için çok önemli bir turnuva. Ancak kişisel hedeflerimizden önce takımın başarısı daha önemli. Oraya takım olarak gideceğiz. Bireysel anlamda ise bizim için bu turnuva iyi bir şans olabilir." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezonu TFF 3. Lig takımlarından Kemerspor 2003'te geçiren Doğukan Sinik, "Geçen sezon benim için iyi geçti. Play-off oynadık ama yarı finalde elendik. En azından kiralık olarak bir lig oynadım. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Kariyer hedefim, ilk önce Antalyaspor'un A takımında forma giyebilmek; güzel başarılar elde ettikten sonra nasipse üç büyüklere ve Avrupa'ya açılmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Muhayer Oktay: "Final oynamak istiyoruz"

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Muhayer Oktay ise Avrupa Şampiyonası'nda finali hedeflediklerini kaydetti. Zor bir grupta mücadele edeceklerini vurgulayan genç orta saha oyuncusu, "Kampımız erken başladı. Grubumuz biraz zor ama iyi hazırlanıyoruz. İnşallah bu gruptan çıkarız. Avrupa Şampiyonası'nda final oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Rakiplerini analiz etmek için zamanları olduğuna değinen Muhayer, "Rakiplerimiz İngiltere, Fransa ve Ukrayna'ya karşı iyi hazırlanacağız. Onların iyi oyuncuları var ama biz de iyiyiz. Kadromuzda kaliteli futbolcular var. Şampiyonada elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

AA

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