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Genç Milliler Finlandiya’ya gitti

​​​​​​​Türk Milli Takımı, şampiyonanın düzenleneceği Finlandiya’ya gitti

01 Temmuz 2018 Pazar 17:21
Genç Milliler Finlandiya’ya gitti

2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türk Milli Takımı, Finlandiya’ya gitti. Ay-yıldızlılar, Finlandiya’da 16-29 Temmuz’da düzenlenecek finallerde B Grubu’nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile mücadele edecek. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki genç milliler, Atatürk Havalimanı’ndan Finlandiya’ya hareket etti. Şampiyona öncesinde hazırlıklarına burada devam edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe günü ev sahibi Finlandiya ile Seinajoki kentinde hazırlık maçı yapacak. Turnuvadaki grup maçları boyunca Finlandiya’nın batısında yer alan Vaasa şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Milli Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı’nda, İngiltere ve Ukrayna ile Seinajoki Stadı’nda karşılaşacak. Organizasyonda A Grubu’nda ise ev sahibi Finlandiya’nın yanı sıra Norveç, Portekiz ve İtalya bulunuyor.

Statü nasıl olacak?

Sekiz takımın dörderli olarak iki gruba ayrıldığı finallerde, gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar yarı finale kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, 26 Temmuz’da, 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda UEFA’yı temsil edecek beşinci ve son takımı belirleyecek eleme maçı oynayacak.

Aday kadroda kimler var?

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Berke Özer (Altınordu), Batuhan Şen (Galatasaray)

Defans: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Burak Kapacak (Bursaspor), Furkan Korkut, Gökay Güney (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Mert Yılmaz (Leipzig), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)

Orta saha: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Aksel Aktaş (Sochaux), Doğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik (Antalyaspor), Güven Yalçın (Beşiktaş), Muhammed Enes Kiprit (Hertha Berlin), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Mustafa Yılmaz (Adana Demirspor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (Stuttgart)

Forvet: Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint-Germain)

Anahtar Kelimeler:
2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol ŞampiyonasıTürkiyeVedat İnceefe
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