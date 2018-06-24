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Genç milliler toplanıyor

2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türk Milli Takımı bugün İstanbul’da toplanacak

24 Haziran 2018 Pazar 17:38
Genç milliler toplanıyor

Finlandiya’da 16-29 Temmuz’da düzenlenecek finallerde B Grubu’nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde akşam bir araya gelecek. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki genç milliler, 1 Temmuz Pazar günü Finlandiya’ya gidecek. Şampiyona öncesinde hazırlıklarına burada devam edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe günü ev sahibi Finlandiya ile Seinajoki kentinde hazırlık maçı yapacak. Turnuvadaki grup maçları boyunca Finlandiya’nın batısında yer alan Vaasa şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Milli Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı’nda, İngiltere ve Ukrayna ile Seinajoki Stadı’nda karşılaşacak.

Anahtar Kelimeler:
Milli TakımVedat İnceefeU19 Milli Takım
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