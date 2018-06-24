Finlandiya’da 16-29 Temmuz’da düzenlenecek finallerde B Grubu’nda Fransa, İngiltere ve Ukrayna ile mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde akşam bir araya gelecek. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki genç milliler, 1 Temmuz Pazar günü Finlandiya’ya gidecek. Şampiyona öncesinde hazırlıklarına burada devam edecek milli takım, 5 Temmuz Perşembe günü ev sahibi Finlandiya ile Seinajoki kentinde hazırlık maçı yapacak. Turnuvadaki grup maçları boyunca Finlandiya’nın batısında yer alan Vaasa şehrinde kamp yapacak 19 Yaş Altı Milli Takımı; Fransa ile Vaasa Stadı’nda, İngiltere ve Ukrayna ile Seinajoki Stadı’nda karşılaşacak.
Genç milliler toplanıyor
2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda mücadele edecek Türk Milli Takımı bugün İstanbul’da toplanacak
24 Haziran 2018 Pazar 17:38