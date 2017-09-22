Genç millilerin Katar kampı sürüyor

Futbolda 6-28 Ekim'de Hindistan'da düzenlenecek FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer alacak Türk Milli Takımı'nın, Katar'daki kampı sürüyor.

Hazırlıklarını başkent Doha'daki Aspire Akademi'de sürdüren milli takımın, teknik direktör Mehmet Hacıoğlu yönetimindeki antrenmanını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da takip etti. Milliler 25 Eylül Pazartesi günü Hindistan'a gidecek ve çalışmalarına Dünya Kupası'ndaki grup maçlarını oynayacağı Navi Mumbai kentinde devam edecek. Doha'da hazırlık mücadelesinde Katar Milli Takımı'nı 4-2 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, yarın Katar ekiplerinden El Duhail ile antrenman maçı yapacak.