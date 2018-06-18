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Gençler, 25 Haziran'da toplanıyor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran'da başlayacak

18 Haziran 2018 Pazartesi 12:53
Gençler, 25 Haziran'da toplanıyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı kampların programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına 25 Haziran'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde başlayacak Gençlerbirliği, daha sonra Kızılcahamam ve Bolu'da iki kamp gerçekleştirecek. Kırmızı-siyahlı takımın Kızılcahamam kampı 3 Temmuz'da başlayacak ve 14 Temmuz'a kadar sürecek. Bolu kampı ise 17-28 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Daha sonra Ankara'ya dönecek başkent ekibi, yeni sezon öncesi son hazırlıklarını yine İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGençlerbirliğiKamp ProgramıSpor Toto 1. Lig
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