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Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Gençlerbirliği, lige veda eden ikinci takım oldu

12 Mayıs 2018 Cumartesi 18:09
Gençler 29 yıl sonra Süper Lig'den düştü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kasımpaşa, Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından başkent temsilcisi, 29 yıldır aralıksız yer aldığı Süper Lig'e veda etti.

33. haftasında Kasımpaşa ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı lacivert-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

4. dakikada Mensah'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, altıpas üzerinde iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanattan Milinkovic'in ortasında altıpas üzerinde müsait durumda Sessegnon'un kafa vuruşunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

12. dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan İlhan Depe, sağdan bindirme yapan Popov'u gördü. Popov'un kontrol ettikten sonra yaptığı etkili ortaya altıpasta iyi yükselen Mensah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı gitti.

21. dakikada gelişen Gençlerbirliğiatağında ceza sahası içinde oluşan karambolde altıpasın sağında topla buluşan Milinkovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Ramazan Köse, topu ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada Ahmed Ildiz'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın solundan Diagne'nin kafa vuruşunda kaleci Hopf topu kontrol etti.

39. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Popov'un sağdan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Diagne'nin soldan yerden ortasına penaltı noktası civarında İlhan Depe'nin gelişine vuruşunda top yan direğe çarparak auta gitti.

49. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan İlhan Depe, meşin yuvarlağı yerden ceza sahası içine çevirdi. İçeride müsait durumda bulunan Diagne'nin dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

65. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Milinkovic'in ara pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Manu, kaleci Ramazan'dan sıyrıldıktan sonra uygun durumda topu ağlara gönderdi: 2-1.

68. dakikada Pavelka ile yaptığı verkaçla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Ildiz'in gelişine vuruşunda top yandan auta gitti.

76. dakikada ceza sahasında buluştuğu topla rakiplerinden bir bir sıyrılarak ceza sahası içine giren Sessegnon'un kaleciyle karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta Ramazan iki hamlede topun sahibi oldu.

89. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Popov'un sağdan ortasında ceza sahası içinde Diagne'nin vuruşunda top Palitsevich'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada topun başına gelen Diagne, kendisinin ve takımının 3. golünü attı: 3-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği, daha önce küme düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

AA

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