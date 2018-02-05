Gençler, 3-1'e rağmen tur peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.
AA