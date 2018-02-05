Gençler, 3-1'e rağmen tur peşinde

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Vodafone Park'ta yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Gençlerbirliği, rövanşta zoru başarmaya çalışacak. Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kaybetmeyen ve son olarak Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan başkent temsilcisi, kupada çeyrek finale gelene kadar Tuzlaspor, Kars 36 Spor ve Bursaspor'u elemişti. Gençlerbirliği'nde, sakatlıkları bulunan Elvis Manu, Nihat Şahin ve Serdar Özkan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.