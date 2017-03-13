Gençler 94. yaşına buruk girecek

Hakan Kaynar, AA muhabirine yaptığı açıklamada Galatasaray maçından puanlar almayı planladıklarını ancak başaramadıklarını belirterek, "İstanbul'da oynadığımız maçtan alacağımız puan veya puanlar camiamız için güzel bir hediye olurdu. Salı günü 14 Mart. Gençlerbirliği'nin kuruluş yıl dönümü. Hediyemiz biraz gecikecek gibi. Çaykur Rizespor maçında taraftarımız önünde alacağımız puanları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Kırmızı-siyahlı kulübün 1923 yılında kurulduğunu anımsatan Kaynar, "Ankara'da, o dönemler şehrin en önemli eğitim kurumunun, Taşmektep namlı Ankara Lisesi'nin öğrencileri tarafından kurulduk. Hocalarının okul takımına almadığı öğrenciler, 14-15 yaşında çocuklar. Sonra okul takımını yenip, asıl takım haline geliyorlar. Kuruluş hikayemizde kendine güvenmenin örneği var. Bunu hiç unutmamalı ve kendimize güvenmeliyiz." diye konuştu. "İstanbul basını olmasaydı bugün İstanbul kulüpleri bu kadar sevilmezdi." ifadesini kullanan Kaynar, "Bu sevgiyi ülke futbol unu geliştirmek adına kullandıkları tartışılır. Hepsi kendine çalışıyor." dedi. Şampiyonluğa oynayan takımların tribünlerinin dolu olabileceğini ancak ülkenin her yerinde taraftarı tribünlere çekmek gerektiğini anlatan Kaynar, "Bunu nasıl yapacağız? Eğer siz transfer ettiğiniz futbolcuyu 'çocukluğumdan beri Galatasaraylıydım' dedirterek taraftarınıza tanıtırsanız, eğer siz bazı çocukların da başka başka takımların taraftarı olabileceğini kabul etmezseniz bu sorun çözülmez." yorumunu yaptı.

Kaynar, "İstanbul basını da İstanbul kulüpleri de futbol kültürünü domine etmekten vazgeçmeli. Yayıncı kuruluşlar programlarını, gazeteler sayfalarını yeni bir anlayışla düzenlemeli. Birkaç yıl boyunca ezberlerden, izlenme oranından, tirajdan vazgeçelim, bakın her şey nasıl değişiyor." diye konuştu. Galatasaray maçında heyecanın zaman zaman yükseldiğini vurgulayan Kaynar, "Lig tarihimizin en hızlı golü, aynı dakika içinde kazandığımız iki penaltı, iki devrenin de son dakikalarında yediğimiz iki gol. Heyecan dolu bir maçtı. Bu heyecana keşke daha fazla İstanbullu tanık olsaydı." değerlendirmesinde bulundu.

"Rakibimizin bütçesi ortada"

Galatasaray ile Gençlerbirliği kulüplerinin bütçelerinin farkına da vurgu yapan Hakan Kaynar, "Rakibimizin bütçesi ortada, bizimki ortada ama sahada öyle aman aman bir fark yoktu. Stadınız iyi olabilir, paranız olabilir, yıldızlarınız olabilir, televizyon başında milyonlarca taraftarınız olabilir ama futbol güçlü olanın her zaman kazandığı bir spor değil." dedi. Kaynar, Galatasaray karşısında son dakikada yenilen golle kaybettiklerini anımsatarak, "Skor ve oyunu düşününce bunun rakibimiz açısından büyük bir zafer olduğunu sanmıyorum." ifadesini kullandı. "Ülkenin en iyi stadyumlarından birinin 15 milyonluk bir şehirde oynanan önemli maçta koltuklarının boş olmasının sportif başarı ya da başarısızlıkla alakası yoktur." diyen Kaynar, şunları kaydetti: "Bir zamanlar sadece Gençlerbirliği'nin sorunu denilen seyirci problemi artık herkesin problemi haline gelmiş. Sportif başarı değil futbol maçı deneyimi çağımıza uyuyor mu onu düşünelim. Maçtan sonra Ankara'ya dönerken stadyum çevresinde taksi bulmak için çoluk çocuk yürüyen insanlar gördük. Gecenin karanlığında, yağmurda insanları doksan dakika futbol için böylesi bir fedakarlığa mahkum etmek büyük bencillik. Futbol kulüpleri taraftarının sevgisini hak etmek için çalışmalı. O sevgiden sonsuza kadar nasıl faydalanırım diye düşünmek yerine biz bu renkleri karşılıksız seven insanlar için ne yapabiliriz demeli."