Gençler, Bursa'da turu kaptı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Bursaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. İlk maçta 1-0 galip gelen başkent temsilcisi kupada çeyrek finale yükselen takım oldu.

12. dakikada Bursaspor atağında, Batalla'nın pasıyla Gençlerbirliği ceza sahası içinde kaleci Hopf ile karşı karşıya kalan Barış Yardımcı'nın vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.

19. dakikada konuk takım Skuletic'in golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta, Alper Uludağ'ın sol taraftan Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada Skuletic'in kafa vuruşunda, top ağlara gitti: 0-1.

33. dakikada Bursaspor Agu ile skorda eşitliği yakaladı. Bu dakikada ataklarını sıklaştıran Bursaspor'da Delarge sol taraftan topla ceza sahası içine girerek meşin yuvarlağı kale önünde bulunan Agu'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.

49. dakikada yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor atağında, Delarge'nin sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada, arka direkte bulunan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona ermesine karşın ilk maçta rakibini 1-0 mağlup eden Gençlerbirliği bir üst tura yükseldi.