Gençler, Cavcav'ı arıyor

Gençlerbirliği'nin pilot takımı Hacettepe'nin 12 yıl başkanlığını yapan Turgay Kalemci, kırmızı-siyahlı camiaya "liyakat" uyarısında bulundu.

Turgay Kalemci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'nin bünyesinden çıktıktan sonra 3. Lig'den başlayarak yükseldiği Süper Lig'de 2 yıl mücadele eden Hacettepe'nin uzun süre başkanlığını yapmış biri olarak kırmızı-siyahlı kulübün durumunun tüm camia gibi kendisini de çok üzdüğünü söyledi.

Başkent kulübünün 1923 yılında kurulduğuna dikkati çeken Kalemci, 95 yıllık mazisi olan kırmızı-siyahlı camianın İlhan Cavcav'ı son 30 yıl başkanlığa getirdiğine dikkati çekti. "Belki de İlhan Cavcav başkanlığa seçilirken kendisinin bir tek delegesi bile yoktu. Göreve layık olduğu için seçildi." diyen Kalemci, şöyle konuştu: "Ancak İlhan Cavcav bu göreve layık biri olarak, tüm delegelerin oyu ile seçilmiştir. Son 3 yılında (geçirdiği önemli sağlık rahatsızlıklardan dolayı) tam verimli olamamasına rağmen, tüm camia bu görevi layıkıyla yapan ve heykelini diktiği başkanının, her zaman yanında oldu. 30 yıllık başkanlığı süresince hiçbir dış destek almadan, bir odadan çıkarak Türkiye'nin ilk çağdaş kulüp tesislerine kavuşturup sürekli bütçesi fazla veren tek kulübünü oluşturup, takımı her zaman Süper Lig'de tuttu."

İlhan Cavcav'ın "liyakata önem veren Gençlerbirliği camiası" tarafından seçildiğini belirten Kalemci, "Son dönemlerde 'Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın Kulübü' gibi algılandı ancak bu camia vefalı olduğundan yine başkanının yanında durdu." ifadelerini kullandı.

"Delege yapısı bozuldu"

İlhan Cavcav'ın son 3 yıl her konuyla ilgilenemediği için 90 yıllık düzenli delege yapısının bozulduğunu dile getiren Kalemci, şunları söyledi: "Eski düzen içinde oluşan delegelerin çoğu çeşitli gerekçelerle camiadan uzaklaştırılıp, yerlerine camianın değil de başkan adaylarının delegesi olacak şekilde bir sistem kuruldu. Rahmetli başkandan sonra yeni başkan adayları ise güçlerini, liyakattan değil camianın yapısına uymayan delege sisteminden alıyor. Unutulmasın ki dernekler yasasına göre yönetilmiş, delege yapılarak başkan seçen bir çok kulüp, liyakata önem vermediğinden yetersiz başkanları yüzünden yok olup gitmiştir."

Gençlerbirliği'nin bir başkanın kulübü olarak yönetilmesi yerine camiasının seçeceği bu göreve layık bir başkan ve yönetimi tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Kalemci, "Rahmetli İlhan başkanın yerini dolduracak bir kişi ne var ne de gelecek." yorumunu yaptı.

Yönetim şekli değişikliği

Kalemci, başkent kulübünün yönetim sisteminin "Başkanın Kulübü"nden "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı" şekline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. "Sistem değişikliğini yapabilecek liyakata sahip kişi ve kişiler, İlhan Cavcav döneminde yetişti." ifadesini kullanan Turgay Kalemci, şunları kaydetti: "Gücünü liyakattan değil de delege sayısından alan başkan adayları, güçlerini, bu dönüşümü gerçekleştirip sistemi kuracak kişi ve kişileri ikna ederek onlarla birlikte görev alıp, hareket etme yönünde kullanmalı. Cumhuriyet ile kurulan ve Cumhuriyet gibi ilelebet kalmayı hak eden, bu seviyeye gelmesine sebep olan kişinin yani İlhan Cavcav'ın heykelini diken bu kulüp, delege gücüyle seçilen başkanlar tarafından, tarihe gömülmeyi hak etmiyor."