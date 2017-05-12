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Gençler çelme takmaya çalışacak

Gençlerbirliği, yarın şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'e konuk olacak

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Gençler çelme takmaya çalışacak

Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Gençlerbirliği, ligde geçen hafta teknik direktör Ümit Özat döneminde sahasındaki ilk yenilgisini kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor önünde 1-0'lık skorla almıştı. Şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir ise 30. haftada deplasmanda Antalyaspor önünde uzatma bölümünde bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı. Ligde geride kalan 30 maç sonrasında Medipol Başakşehir 63 puanla ikinci sırada yer alırken, Gençlerbirliği ise 40 puan ve averajla 8. basamakta bulunuyor.
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FutbolSpor Toto Süper LigGençlerbirliğiMedipol Başakşehir31. Hafta
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