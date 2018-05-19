Gençler'de muhalefet ayaklandı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na aday olan Arda Çakmak ve 9 kişilik ekibi, mevcut yönetimin genel kurulu toplaması yönünde uyarıda bulundu.

"Polemiği bırakın, olağan genel kurulu toplayın" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gereksiz polemiklerin, şahsi suçlamaların yapılan büyük yanlışları, herkesin farkında olduğu olguları görünmez kılmasına izin vermeyeceğiz." denildi. Gençlerbirliği'nin, duayen başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda küme düştüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yıllarca unutulmayacak bu başarısızlık Gençlerbirliği’nin yıllarca birikmiş öz kaynaklarının neredeyse sıfırlanması pahasına yaşandı. Daha ekim ayında şu yaşananları öngörüp, kulübü olağanüstü genel kurula götürmek isteyenler, kaydedilen yeni üyelerle engellendi. Sözleşmeli futbolculardan kimi annesinin hastalığını bahane ederek ülkesine kaçtı, bir başkası ayda 80 bin lira almasına rağmen yabancı sınırlamasına takıldığı ve başka bir takıma transfer edilemediği için Beştepe Tesisleri'nde vakit geçirdi. Hiç bir transfer, hiç bir ciddi planlamanın sonucu olarak yapılmadı."



