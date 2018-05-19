Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.604
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0543
EURO
5.2816
banner138

Gençler'de muhalefet ayaklandı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na aday olan Arda Çakmak ve ekibi, mevcut yönetimin genel kurulu bir an önce toplamasını istedi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:57
Gençler'de muhalefet ayaklandı

Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı'na aday olan Arda Çakmak ve 9 kişilik ekibi, mevcut yönetimin genel kurulu toplaması yönünde uyarıda bulundu.

"Polemiği bırakın, olağan genel kurulu toplayın" başlığıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gereksiz polemiklerin, şahsi suçlamaların yapılan büyük yanlışları, herkesin farkında olduğu olguları görünmez kılmasına izin vermeyeceğiz." denildi. Gençlerbirliği'nin, duayen başkanı İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda küme düştüğü hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yıllarca unutulmayacak bu başarısızlık Gençlerbirliği’nin yıllarca birikmiş öz kaynaklarının neredeyse sıfırlanması pahasına yaşandı. Daha ekim ayında şu yaşananları öngörüp, kulübü olağanüstü genel kurula götürmek isteyenler, kaydedilen yeni üyelerle engellendi. Sözleşmeli futbolculardan kimi annesinin hastalığını bahane ederek ülkesine kaçtı, bir başkası ayda 80 bin lira almasına rağmen yabancı sınırlamasına takıldığı ve başka bir takıma transfer edilemediği için Beştepe Tesisleri'nde vakit geçirdi. Hiç bir transfer, hiç bir ciddi planlamanın sonucu olarak yapılmadı."


 

AA

Anahtar Kelimeler:
Arda ÇakmakGençlerbirliğiGençlerbirliği Kulübü Başkanı CavcavMurat CavcavOlağan Genel Kurul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Final maçı rüyamdı"
"Final maçı rüyamdı"
"Tekrar Süper Lig'e çıkacağız"
"Tekrar Süper Lig'e çıkacağız"
Bursaspor'da kongre ertelendi
Bursaspor'da kongre ertelendi
Karabük'ün en kötü sezonu
Karabük'ün en kötü sezonu
Trabzonspor'a ihbarname çekti
Trabzonspor'a ihbarname çekti
Önce mali disiplin
Önce mali disiplin
Akhisar kupa ile kapattı
Akhisar kupa ile kapattı
Bursa'da tarihi adaylık
Bursa'da tarihi adaylık
Trabzonspor'dan farklı veda
Trabzonspor'dan farklı veda

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim