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Gençler'de yarın yeni dönem başlayacak

Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın vefatının ardından oğlu Murat Cavcav'ın aday olduğu olağanüstü kongrede yarın yeni başkanını seçecek

17 Şubat 2017 Cuma 16:43
Gençler'de yarın yeni dönem başlayacak

Gençlerbirliği Kulübü, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Murat Cavcav'ın aday olduğu olağanüstü genel kurulda yarın yeni başkanını seçecek.

Kırmızı-siyahlı kulübün genel kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda saat 09.30'da başlayacak. Başkanlığa tek aday olması beklenen İlhan Cavcav'ın oğlu Murat Cavcav, genel kurul üyelerinden kırmızı-siyahlı kulüpte "2. Cavcav dönemi" için destek isteyecek. Murat Cavcav, İlhan Cavcav'ın başkanlığında, hayatını kaybetmeden 2 gün önce yapılan yönetim kurulunda oy birliğiyle başkan vekilliğine getirildi. Kırmızı-siyahlı kulübün 37 yıllık başkanı merhum İlhan Cavcav, 20 Ocak'ta yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından verdiği son röportajında, başkan vekili Niyazi Akdaş'ın yoğun işleri nedeniyle istifa ettiğini, yönetim kurulunun da bu talebi kabul ederek, boşalan göreve oy birliğiyle oğlu Murat Cavcav'ı getirdiğini ifade etmişti.

Cavcav'dan sonra duygusal toplantı
Murat Cavcav, babasının vefatının ardından başkan vekili olarak ilk toplantısını 30 Ocak'ta yaptı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki toplantının ardından "Başkanımızdan sonra ilk toplantı anlamlıydı. Duygu dolu anlar yaşadık. İlk defa onun koltuğuna oturdum." ifadelerini kullanan Murat Cavcav, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurulla ilgili yöneticiler Ali Rıza Koç, Hıfzı Kuruşa, Halil Erkman ve Şahin Kartal'ın yer aldığı bir komisyon kurduklarını dile getirmişti. Murat Cavcav, 16 Şubat Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamayla başkanlığa adaylığını duyurmuştu.

Murat Cavcav
Ankara Un Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cavcav, 1963 yılında Ankara'da doğdu. Profesyonel iş hayatına 1984'te babasının kurduğu, Ankara, İstanbul, Mersin ile Urfa'da fabrika ve tesisleri bulunan, Avrupa, Asya ve Afrika'ya hububat ihraç eden bu şirkette başlayan Murat Cavcav, yönetim kurulu başkan vekilliği ve genel müdürlük görevlerinde de bulundu. Gençliğinde futbol ve basketbol oynayan, evli ve 4 çocuk babası Murat Cavcav, at biniciliği, kayak ve sualtı sporlarıyla da ilgileniyor. Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurullarında 2001 yılından beri çeşitli görevlerde bulunan Murat Cavcav, Ankara Gölbaşı ve Bolu'da at yetiştirmek için haralar kurdu. Bu tesislerde yetiştirilen atlar, başta Cumhurbaşkanlığı Koşusu olmak üzere birçok yarış kazandı.
Son Güncelleme: 17.02.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
Murat CavcavKongreGençlerbirliğiFutbol
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