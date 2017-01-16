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Gençler ders çıkaracak

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, "Kasımpaşa maçında beklemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı

16 Ocak 2017 Pazartesi 17:18
Gençler ders çıkaracak

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, Spor Toto Süper Lig'de 3-0 yenildikleri Kasımpaşa maçıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hakemin sonuca katkısı olsa da biz de üzerimize düşen dersleri çıkaracağız." dedi.

Koç, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında beklemediklerini bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Bu sonuçta, maçın başında alakasız bir pozisyonda aleyhimize verilen penaltının payı sanırım çok büyük. Adeta haksız bir şekilde maça 1-0 geride başladık. Ardından skor 2-0 iken, penaltı olduğunu düşündüğümüz pozisyonda hakem bizimle aynı düşüncede olmadı ve pozisyonun dönüşü kalemizde 3. golü gördük. Hakemin sonuca katkısı olsa da biz de üzerimize düşen dersleri çıkaracağız." diye konuştu. Bazı medya organlarında Ahmet Çalık ve İrfan Can Kahveci transferlerini nedeniyle bu sonucun ortaya çıktığına dair yorumlar gördüğünü vurgulayan Koç, şöyle devam etti: "Bu yorumlara katılmıyorum. İrfan'ın Bursaspor maçından önce aramızdan ayrılmasına izin verdik fakat rakibimizi 3-1 yenmiştik. Biz her zaman takım savunmasını iyi yapan bir ekip olduk. Bireysel olarak 1-2 isim üzerine kurulmuş bir takım değiliz. Giden iki oyuncu da elbette potansiyelli ve yetenekli isimler ama Kasımpaşa maçındaki sonucu bunlarla açıklamak doğru değil." Ali Rıza Koç, önlerinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yapacakları bir maç olduğunu hatırlatarak, "Kupada namağlup yolumuza devam ediyoruz, hedefimiz bu unvanı korumak. Kasımpaşa maçını şanssız bir kaza olarak görüp, önümüze bakmak istiyoruz. Yeni transferlerin takım içine dahil olmasıyla, yeniden güzel bir seri yakalayabileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 16.01.2017 17:30
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSÜPERLİGSpor Toto Süper LigKasımpaşa MaçıGençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Ali Rıza KoçFutbol
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