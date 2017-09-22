Gençler'e güçlü rakip

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği, 1 puan ve averajla 17. sırada yer alırken, Medipol Başakşehir ise 10 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Başkent ekibinde, sakat veya cezalı futbolcu bulunmazken tedavisi biten Luccas Claro ile kart cezasını tamamlayan Tokelo Rantie, teknik direktör Mesut Bakkal'ın görev vermesi halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek.