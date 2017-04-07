Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem, Hüseyin Göçek yönetecek. Başkent ekibinde geçen hafta deplasmanda oynanan ve kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan Ahmet Oğuz, takımdaki yerini alabilecek. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan Ankara temsilcisinde tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Gençler evini kaleye çevirdi
Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak kırmızı-siyahlılar, bu sezon evinde sadece Galatasaray'a kaybetti
07 Nisan 2017 Cuma 12:24
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Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında sahasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem, Hüseyin Göçek yönetecek. Başkent ekibinde geçen hafta deplasmanda oynanan ve kırmızı-siyahlı ekibin 3-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında sakatlanan Ahmet Oğuz, takımdaki yerini alabilecek. Kart cezalı futbolcusu bulunmayan Ankara temsilcisinde tedavilerine devam edilen Agon Mehmeti ve Tokelo Rantie, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.